OpenAI diz que ChatGPT agora pode navegar na internet

(Reuters) - A OpenAI, que tem a Microsoft como acionista, disse nesta quarta-feira que o ChatGPT agora pode navegar na internet para fornecer aos usuários informações atuais, e que a navegação não está mais limitada a dados anteriores a setembro de 2021.

"A navegação está disponível para usuários Plus e Enterprise hoje, e expandiremos para todos os usuários em breve. Para ativar, escolha 'Navegar com o Bing' no (modelo) GPT-4", disse a empresa em post na rede social X.

A OpenAI anunciou uma grande atualização para o ChatGPT no início desta semana, de modo a permitir que o chatbot tenha conversas de voz com os usuários e interaja por meio de imagens, aproximando o produto de populares assistentes que têm como base a inteligência artificial (IA).