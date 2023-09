China lista lojas de aplicativos que cumprem nova regra e não cita Apple

A App Store da Apple não está entre as lojas de aplicativos da lista. A Apple não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da Reuters.

Pequim vem ampliando a supervisão do uso de smartphones e aplicativos nos últimos anos. O país agora exige que as lojas de aplicativos e os aplicativos apresentem detalhes comerciais ao governo.

As regras estão causando consternação no setor, pois a disponibilização de aplicativos na segunda maior economia do mundo se tornará mais difícil e muitos talvez precisarão ser retirados do ar.

A Apple não revelou como sua loja de aplicativos na China estará em conformidade com as novas regras de Pequim.

Especialistas disseram que o compliance da empresa poderá levar à remoção de dezenas de milhares de aplicativos da App Store na China.