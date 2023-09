BIS alerta para incerteza jurídica sobre moedas digitais de bancos centrais

Por Marc Jones

LONDRES (Reuters) - As moedas digitais nacionais em desenvolvimento estão em risco devido à falta de poderes legais para emiti-las na maior parte do mundo, alertou o chefe do Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês) nesta quarta-feira.

Embora os países geralmente tenham leis sobre cédulas, moedas e saldos de crédito, um documento do FMI de 2020 mostrou que quase 80% dos bancos centrais não estão autorizados a emitir uma moeda digital sob suas leis existentes, ou o situação jurídica é incerta.