UE diz que Big Techs precisam resistir à desinformação russa com aproximação de eleições

Nos últimos meses, aumentaram as preocupações sobre uma onda de desinformação relacionada às eleições parlamentares na Eslováquia, em 30 de setembro; na Polônia, no próximo mês; e para as eleições para o Parlamento Europeu no próximo ano.

As empresas e outras plataformas online enviaram dados sobre suas atividades nos últimos seis meses para combater notícias falsas como parte do código de prática da UE sobre desinformação.

"O Estado russo se envolveu na guerra de ideias para poluir nosso espaço de informação com meias verdades e mentiras para criar uma falsa imagem de que a democracia não é melhor do que a autocracia", disse ela em uma coletiva de imprensa.

"Hoje, essa é uma arma multimilionária de manipulação em massa... As 'plataformas muito grandes' precisam lidar com esse risco. Especialmente porque temos que esperar que o Kremlin e outros estejam ativos antes das eleições."

Jourova fez um alerta para a X, que saiu do código voluntário da União Europeia em maio, mas, de acordo com sua Lei de Serviços Digitais (DSA), é considerada uma "plataforma online muito grande", sujeita a regras de conteúdo mais rígidas.

"O sr. Musk sabe que não está livre de problemas por ter deixado o código de prática, porque agora temos a Lei de Serviços Digitais totalmente em vigor. Portanto, minha mensagem para o Twitter é que você deve cumprir a lei e nós estaremos observando o que você está fazendo", disse.