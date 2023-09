Artistas de videogames se preparam para fazer greve por melhores condições de trabalho e salários

Os dubladores e os artistas de captura de movimento do multibilionário setor de videogames votaram esmagadoramente na segunda-feira para autorizar uma greve se as negociações para um novo contrato de trabalho, previstas para começar nesta terça-feira, fracassarem, preparando o terreno para outra possível paralisação do trabalho em Hollywood.

O SAG-AFTRA informou que 34.687 membros votaram, 27,47% dos eleitores elegíveis. O sindicato é o mesmo que representa os atores de cinema e televisão que entraram em greve em julho, colocando Hollywood em meio a duas paralisações simultâneas pela primeira vez em mais de seis décadas.

O acordo do SAG-AFTRA que cobria os artistas de videogames expirou em novembro passado e foi sendo prorrogado mensalmente à medida que o sindicato negociava com as principais empresas do setor.

PREOCUPAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O setor de videogames gerou uma receita total de 180,3 bilhões de dólares em 2021 e a expectativa é que gere uma receita de 218,8 bilhões até 2024, de acordo com a empresa de análise de dados Newzoo.

Com as vendas de consoles de videogame em alta em 2023, a Sony, fabricante do PlayStation, disse em julho que espera vender 25 milhões de unidades de consoles PS5 este ano, um recorde para qualquer dispositivo PlayStation.