UE veta compra da ETraveli pela Booking

Por Foo Yun Chee

BRUXELAS (Reuters) - A compra pela Booking Holdings do grupo sueco ETraveli por 1,63 bilhão de euros foi vetada por autoridades de concorrência da União Europeia (UE) nesta segunda-feira, após a empresa não conseguir contornar as preocupações em relação ao domínio no mercado de reservas de hotéis online.

A Comissão Europeia, que atua como fiscalizadora da concorrência nos 27 países da UE, disse que as soluções da Booking não foram suficientes para resolver as preocupações do bloco.