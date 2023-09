Spotify testa recurso de tradução de voz para podcasts

Para o novo recurso, a empresa também trabalhou com outros "podcasters", incluindo Monica Padman, Bill Simmons e Steven Bartlett.

As traduções de voz estariam disponíveis em idiomas como espanhol, francês e alemão para um número seleto de episódios do catálogo e lançamentos futuros, disse o Spotify, o que poderia expandir a audiência dos programas.

O Spotify tem investido fortemente nos últimos anos em seu negócio de podcast, esperando que os níveis mais elevados de engajamento oferecidos pelo formato atraiam mais anunciantes.

Mas isso aumentou as despesas operacionais da empresa, que subiram duas vezes mais rápido que o crescimento de suas receitas no ano passado. Além disso, as companhias também têm reduzido os gastos com publicidade devido às altas taxas de juros e inflação elevada.

(Reportagem de Jaspreet Singh em Bengaluru)