Presidente da OpenAI diz que é possível errar na regulamentação da IA, mas que não se deve temê-la

TAIPÉ (Reuters) - O presidente-executivo da OpenAI, dona do ChatGPT, disse nesta segunda-feira que é possível errar na regulamentação, mas que ela é importante e não deve ser temida, em meio a preocupações globais sobre os rápidos avanços da inteligência artificial.

Sam Altman, presidente-executivo e rosto público da startup OpenAI, apoiada pela Microsoft, disse durante uma visita a Taipé que, embora não esteja muito preocupado com o excesso de regulamentação, isso poderá acontecer.

"Também me preocupo com a falta de regulamentação. As pessoas do nosso setor criticam muito a regulamentação. Estamos pedindo regulamentação, mas apenas para os sistemas mais potentes", disse ele.