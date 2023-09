Amazon intensifica corrida pela IA com investimento de até US$4 bi na Anthropic

Adam Selipsky, presidente-executivo da Amazon Web Services, disse que o pacto "ajudará a melhorar os modelos da Anthropic, ajudará a melhorar nossa tecnologia de chips e nossa infraestrutura de IA".

Dario Amodei, presidente-executivo da Anthropic, afirmou que sua empresa "obteve o dinheiro de uma forma que lhe permite priorizar a segurança" e "nos permite continuar a ampliar nossos modelos".

A Anthropic, fundada por ex-executivos da OpenAI, incluindo Amodei, faz parte de uma série de empresas que estão desenvolvendo a chamada IA generativa, sistemas que podem redigir conteúdo como se um ser humano o tivesse criado. A Anthropic tem como objetivo distinguir seu trabalho treinando a IA para aderir a valores morais.

O acordo desta segunda-feira faz a Anthropic acelerar o Amazon Bedrock, um serviço que atraiu milhares de usuários para começar a criar aplicativos de IA.

Os clientes da Amazon ganharão recursos da Anthropic desde o início, como a capacidade de personalizar sua IA. Selipsky disse que "ambas as empresas estão se comprometendo a que, por muitos anos, as futuras versões do Claude estejam disponíveis no Amazon Bedrock, e isso é importante".

O Claude 2 da Anthropic é um modelo de IA capaz de responder a solicitações particularmente grandes, configurando-o para analisar documentos comerciais ou jurídicos longos.