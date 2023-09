Trabalhadores da Apple entram em greve por melhores condições de trabalho na França

Cerca de 30 funcionários estavam fazendo piquetes do lado de fora de uma loja da empresa na região central de Paris, uma das três na capital francesa, a poucos metros de uma fila de cerca de 40 clientes que esperavam na chuva para entrar na loja.

"Ainda somos as pessoas que fazem a riqueza da Apple e, portanto, acho que merecemos um tratamento um pouco mais honroso do que o que nos é dado hoje", disse Anais Durel, 36 anos, que trabalha para a empresa há 10 anos.

Os sindicatos da Apple, incluindo CGT, Unsa, CFDT e Cidre-CFTC, que também planejam fazer greve no sábado, pediram um aumento salarial de 7% para compensar a inflação e o fim do congelamento de contratações que já dura meses. A gerência não quis oferecer mais do que um aumento de 4,5%, disseram as autoridades sindicais.

"A inflação ainda é muito ruim. Há muitos funcionários que estão passando por dificuldades", disse Tarek, líder sindical da CGT que não quis dar seu sobrenome.

"O objetivo não é de forma alguma bloquear as vendas do iPhone, o objetivo é realmente conscientizar as pessoas sobre essa situação", acrescentou.

Os funcionários de uma loja da empresa em Barcelona, onde cerca de 250 pessoas formavam uma fila para entrar na unidade na manhã desta sexta-feira, estavam prontos para se juntar aos colegas na França para protestar contra as condições de trabalho.