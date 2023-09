Intel recebe multa antitruste de US$400 mi da UE em caso que já dura décadas

No entanto, o tribunal concordou com a Comissão Europeia que a empresa excluiu ilegalmente os rivais do mercado, o que levou o órgão de fiscalização antitruste da União Europeia a reabrir o caso.

A decisão de 2009 acusou a Intel de tentar bloquear a rival AMD.

Nesta sexta-feira, o órgão de vigilância do bloco disse que havia reimposto uma multa por práticas entre novembro de 2002 e dezembro de 2006, quando a Intel pagou para HP, Acer e Lenovo para interromper ou atrasar produtos rivais.

"O Tribunal Geral confirmou que as restrições da Intel representaram um abuso de posição dominante no mercado de acordo com as regras de concorrência da União Europeia", disse a Comissão Europeia em um comunicado.

A Intel disse que estava avaliando suas opções.

"Estamos analisando a decisão e o valor da multa para determinar os possíveis fundamentos e as perspectivas de sucesso de um recurso aos tribunais europeus", disse a empresa em um comunicado.