Amazon terá anúncios publicitários no Prime Video em 2024

(Reuters) - Os usuários do Amazon Prime Video verão anúncios publicitários em programas e filmes a partir do início do próximo ano, a menos que se inscrevam em um plano sem anúncios, que terá um custo mais alto, informou a gigante da tecnologia nesta sexta-feira.

A medida da Amazon segue lançamentos semelhantes dos rivais Netflix e Walt Disney.

O setor de streaming tem enfrentado uma desaceleração nas novas assinaturas, uma vez que consumidores têm reduzido gastos com entretenimento e outras despesas discricionárias diante da inflação e juros altos.