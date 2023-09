Agência dos EUA deve abrir processo antitruste contra Amazon na próxima semana, diz site

Amazon e FTC não comentaram o assunto.

A Amazon tem sido criticada por supostamente favorecer seus próprios produtos e desfavorecer vendedores terceiros em sua plataforma de marketplace. A empresa nega as alegações.

A presidente da FTC, Lina Khan, foi autora de um artigo do Yale Law Journal em 2017, no qual afirmou que a estrutura e as práticas da Amazon apresentavam preocupações anticompetitivas e escaparam da fiscalização antitruste.

(Por Urvi Dugar e Yuvraj Malik)