Tribunal Penal Internacional segue com problemas após ataque digital

A corte, com sede na cidade holandesa de Haia, divulgou pela primeira vez um "incidente de segurança cibernética" na terça-feira, dizendo que estava tentando garantir a continuidade do "trabalho principal" do tribunal. Um porta-voz do tribunal não quis fazer mais comentários.

As audiências no julgamento de dois homens acusados de liderar milícias que atacaram civis muçulmanos na República Centro-Africana foram retomadas nesta quinta-feira.

No entanto, a transmissão ao vivo do TPI não estava disponível e não havia som nas galerias onde o público e os jornalistas podem assistir aos julgamentos, disseram os funcionários do tribunal à mídia.

"Como equipe de defesa, temos acesso limitado aos sistemas do tribunal", disse o advogado Geert-Jan Knoops, que representa um dos suspeitos, Patrice-Edouard Ngaissona. Knoops esteve no tribunal nesta quinta-feira.

Ngaissona e o outro réu Alfred Yekatom se declararam inocentes.

Mylene Dimitri, que está defendendo Yekatom, disse à Reuters que ela estava trocando informações com outras partes usando pendrives e pastas de papel, entregando informações pessoalmente de escritório em escritório, já que o compartilhamento de arquivos eletrônicos e o email do tribunal não funcionavam.