Rupert Murdoch deixa cargo de presidente de Fox e News Corp

Por Helen Coster e Aditya Soni

(Reuters) - Rupert Murdoch renunciou como presidente da Fox Corp e da News Corp, encerrando uma carreira de mais de sete décadas durante a qual criou um império de mídia que se estende da Austrália aos Estados Unidos.

Seu filho, Lachlan Murdoch, se tornará o único presidente da News Corp e continuará como presidente e CEO da Fox, informaram as empresas nesta quinta-feira. A transição solidifica o papel de Lachlan como líder do império da mídia, encerrando as questões de sucessão dentro da família Murdoch.