OpenAI apresenta Dall-E 3, versão mais recente da ferramenta de conversão de texto em imagem

(Reuters) - A OpenAI apresentou na quarta-feira o Dall-E 3, a versão mais recente de sua ferramenta de conversão de texto em imagem que usa seu chatbot de IA ChatGPT, extremamente popular, para ajudar a preencher as requisições do usuário.

O Dall-E 3 estará disponível para os clientes do ChatGPT Plus e Enterprise em outubro por meio da API, informou a empresa. Os usuários podem digitar uma solicitação de imagem e ajustar o prompt por meio de conversas com o ChatGPT.

"O DALL-E 3 pode traduzir solicitações com nuances em imagens extremamente detalhadas e precisas", disse a OpenAI em um comunicado.