Montadora chinesa Nio lança smartphone para ser usado com carros elétricos

O presidente-executivo, William Li, disse que o Nio Phone tem mais de 30 funções específicas para carros e inovou com tecnologias de conexão.

"Acredito que muitos de nossos concorrentes aprenderão com as inovações de nossos smartphones e dou as boas-vindas a eles", disse ele.

Segundo o analista Will Wong, da empresa de pesquisa de mercado IDC, "smartphones serão uma boa plataforma para coleta de mais dados, algo que é crucial no mundo atual e que pode potencialmente levar a uma melhor experiência dos usuários".

Três modelos estão disponíveis, com preços entre 6.499 e 7.499 iuans (890 a 1.030 dólares). Por enquanto, o telefone só será vendido na China e os envios começarão a partir de 28 de setembro.

Depois que as vendas de veículos da marca despencaram no primeiro semestre do ano, a Nio deu sinais de recuperação, com as entregas de agosto aumentando 81% em relação ao ano anterior, graças à popularidade do utilitário remodelado ES6.

A Nio, nona maior fabricante de carros elétricos e híbridos da China, vendeu cerca de 94.350 veículos nos primeiros oito meses deste ano, aumento de 32% em relação ao período do ano anterior, superando a taxa de crescimento de 20% das vendas de carros elétricos na China.