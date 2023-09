WhatsApp lança recurso "Flows" para compras e serviços no aplicativo

O WhatsApp tem mais de 500 milhões de usuários na índia, embora reguladores tenham limitado seu serviço de pagamento no app WhatsApp Pay para 100 milhões de pessoas. Atualmente, usuários que compram no WhatsApp podem também pagar usando serviços populares como Google Pay, Paytm e PhonePe, do Walmart, mas apenas após serem redirecionados para fora da plataforma.

Os pagamentos por meio desses serviços concorrentes - e de qualquer outro que funcione no sistema de transferência de dinheiro instantâneo da Índia - agora serão possíveis diretamente no WhatsApp, conforme anunciado pela Meta. A empresa também vai oferecer novas opções dentro do aplicativo para cartões de crédito e débito.

As novas funcionalidades reforçam o plano do presidente-executivo da Meta, Mark Zuckerberg, de tornar as mensagens comerciais o "próximo grande pilar" do crescimento da empresa, uma agenda que assumiu maior urgência à medida que o negócio de publicidade da empresa e o projeto do metaverso têm enfrentado dificuldades.