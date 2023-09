Unidade da Huawei vende chips de vigilância fabricados na China em novo sinal de retorno

PEQUIM/SHANGAI (Reuters) - Uma unidade da Huawei está vendendo novos chips fabricados na China para câmeras de vigilância, em um novo sinal de que a gigante chinesa da tecnologia está encontrando maneiras de contornar quatro anos de controles de exportação dos Estados Unidos, disseram duas fontes informadas sobre os esforços da empresa.

As vendas para fabricantes de câmeras de vigilância da unidade de design de chips HiSilicon da empresa começaram este ano, de acordo com uma das fontes e uma terceira fonte familiarizada com a cadeia de suprimentos do setor. Uma das fontes informadas sobre a unidade disse que pelo menos alguns dos clientes eram chineses.

"Esses chips de vigilância são relativamente fáceis de fabricar em comparação com os processadores de smartphones", disse a fonte familiarizada com a cadeia de suprimentos do setor de câmeras de vigilância, acrescentando que o retorno da HiSilicon abalaria o mercado.