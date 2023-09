Amazon lança atualização de hardware da Alexa com IA generativa

A Amazon lançou a Alexa em 2014, mas não encontrou um meio consistente de torná-la lucrativa, além de levar os usuários ao site da empresa para fazer mais compras.

A empresa tem se esforçado para melhorar a Alexa, especialmente depois que o ChatGPT, da OpenAI, entrou em cena em novembro passado com respostas longas a consultas complexas. Chatbots semelhantes provocaram um frenesi de investidores em startups de inteligência artificial generativa.

No evento, a Amazon também apresentou versões atualizadas dos tablets Fire para crianças, o Show (um alto-falante Echo com tela), um alto-falante para televisores e novos recursos de pesquisa no serviço FireTV para encontrar conteúdo gratuito.