Unidade de dispositivos da Amazon desacelera com fraqueza em desenvolvimento, dizem fontes

A companhia disse que está desenvolvendo uma inteligência artificial generativa própria para reforçar a Alexa, mas não revelou muito além de uma afirmação em agosto de que "cada uma de nossas equipes está trabalhando na criação de aplicativos de IA generativa".

EXÔDO

Limp, que supervisionou a estratégia de dispositivos, planeja sair antes do final do ano. A Amazon deve nomear como sucessor Panos Panay, ex-diretor de produtos da Microsoft, que supervisionou o desenvolvimento da família de computadores Surface, de acordo com a Bloomberg. A Microsoft se recusou a comentar e a Amazon não respondeu a um pedido de comentário.

Os funcionários da Alexa foram incluídos em rodadas de demissões em massa iniciadas no ano passado, resultando em 27 mil cortes de pessoal na Amazon. Apesar da ampla popularização dos assistentes de voz, a Alexa, com 71,6 milhões de usuários em 2022, ficou atrás do Google e da Siri, da Apple, que tinham 81,5 milhões e 77,6 milhões, respectivamente, de acordo com a empresa de análise Insider Intelligence.

Durante anos, a Amazon afirmou que pode vender dispositivos por um preço próximo ao custo de produção e obter lucro com os serviços oferecidos neles. Isso funcionou bem com o leitor digital Kindle.

Mas a Alexa é outra questão. A maioria dos esforços para ganhar dinheiro com a assistente tem se concentrado em facilitar as compras na Amazon.com. Mas uma dúzia de pessoas que trabalharam na unidade dizem que não viram fortes evidências de que os clientes estão comprando coisas que não comprariam de outra forma.