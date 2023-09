Totvs cai 5% e toca mínima intradia desde maio

SÃO PAULO (Reuters) - As ações da empresa de software Totvs figuravam entre os piores desempenhos do Ibovespa nesta terça-feira, tendo recuado 5% no pior momento, para um mínima intradia desde maio.

No final da segunda-feira, analistas do Citi enviaram nota a clientes comentando sobre dados de agosto do fundo de crédito a fornecedores da empresa, vendo melhora sequencial, mas destacando que o ambiente de oferta de crédito segue difícil.

De acordo com a equipe do banco norte-americano, a carteira de crédito cresceu 2% mês a mês, mas ainda mostrou queda de 12% ano a ano, para 1,2 bilhão de reais. A inadimplência de 90 dias recuou de 2% para 1,9%.