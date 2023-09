Reino Unido pede que Meta não implemente criptografia de ponta a ponta no Messenger e Instagram

Por Paul Sandle

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido pediu à Meta que não implementasse a criptografia de ponta a ponta no Instagram e no Messenger, do Facebook, sem medidas de segurança para proteger crianças contra abuso sexual, após um projeto de lei de segurança online ser aprovado pelo Parlamento.

A Meta, que já criptografa mensagens no WhatsApp, planeja implementar a criptografia de ponta a ponta em todas as mensagens diretas do Messenger e Instagram, afirmando que a tecnologia reforça a segurança e proteção.