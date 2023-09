Ministério do Interior alemão quer forçar operadoras de 5G a reduzir dependência da Huawei

Por Andreas Rinke e Sarah Marsh

BERLIM (Reuters) - O Ministério do Interior da Alemanha está planejando forçar as operadoras de telecomunicações a reduzir o uso de equipamentos da Huawei e da ZTE em suas redes 5G, depois que uma análise destacou uma dependência excessiva de fornecedores chineses no país, disse uma autoridade do governo alemão.

O ministério elaborou uma abordagem escalonada para evitar muitas interrupções, já que as operadoras terão de remover todos os componentes essenciais dos fornecedores chineses em suas redes centrais 5G até 2026, disse.