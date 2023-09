Hackers que invadiram cassinos MGM e Caesars também atingiram outras empresas, diz Okta

Em uma entrevista à Reuters, Bradbury não citou o nome das outras empresas, mas disse que a Okta está cooperando com as investigações oficiais sobre as violações.

A Okta que diz ter mais de 17 mil clientes em todo o mundo, fornece serviços de identidade, como a autenticação multifatorial usada para ajudar os usuários a acessar com segurança aplicativos e sites online. Várias violações identificadas em seus clientes no mês passado levaram a empresa a emitir um alerta na época, disse Bradbury.

"Vimos que isso aconteceu em um período tão curto de tempo e achamos que deveríamos nos apresentar ao setor em geral e explicar o que está acontecendo aqui", disse.

Na época, a Okta disse que seus clientes nos Estados Unidos estavam relatando um padrão consistente de ataques em que os hackers se faziam passar por funcionários de uma empresa vítima e convenciam o helpdesk de tecnologia da informação a fornecer-lhes acesso duplicado.

"Temos visto de forma consistente nos últimos seis a 12 meses, um aumento nesses tipos de ataques", disse Bradbury.

A MGM não comentou a declaração ou o hack, além de dizer na semana passada que estava lidando com um "problema de segurança cibernética" A Caesars disse anteriormente que estava investigando a violação.