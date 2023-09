Amazon planeja contratar 250 mil trabalhadores nos EUA para temporada de fim de ano

Outras varejistas dos EUA estão contratando menos pessoas em lojas e depósitos este ano, de acordo com a Challenger, Gray & Christmas. A Macy's disse que contratará mais de 38 mil trabalhadores em tempo integral e parcial para a próxima temporada de festas, um declínio ante o ano anterior.

O gigante do varejo Walmart ainda não anunciou seus planos de contratação para a temporada de festas, mas contratou no ano passado 40 mil trabalhadores temporários.

A Target anunciou nesta terça-feira que contratará 100 mil funcionários para a temporada de compras de fim de ano, mesmo número do ano anterior. A Target também planeja começar a oferecer descontos em outubro.

Os planos de contratação das varejistas ocorrem em meio a previsões de que o crescimento das vendas durante o período de festas nos EUA pode ser apenas metade do que foi no ano passado, devido aos preços mais altos e às preocupações com uma recessão.

A Amazon disse que investirá 1,3 bilhão de dólares em aumentos salariais para trabalhadores de atendimento e transporte este ano.

A varejista online com sede em Seattle demitiu no início deste ano 27 mil funcionários, cerca de 9% de sua força de trabalho, em seus departamentos de publicidade, computação em nuvem e recursos humanos, após uma série de demissões em massa no setor de tecnologia.