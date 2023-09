Telefônica Brasil avança com perspectiva sobre payout após Anatel aprovar reduções de capital

Às 11:20, as ações da companhia avançavam 2,19%, a 44,24 reais, ente os destaques positivos do Ibovespa, que subia 0,24%. No melhor momento, chegaram a 44,66 reais (+3,16%), máxima intradia desde julho de 2022.

Analistas do Citi destacaram que essas reduções de capital permitirão aumentar a remuneração aos acionistas ao ampliar o índice de payout para acima de 100%, "intenção que vinham comunicando nos últimos meses".

De acordo com a equipe do banco norte-americano, se toda a redução de capital de 5 bilhões de reais ocorrer ainda em 2023, o "dividend yield" (indicador que avalia o rendimento das ações com o pagamento de dividendos) da Vivo poderá chegar a até 13%.

"A empresa não tem qualquer obrigação de realizar as reduções em período determinado, assim podemos assistir a um aumento gradual da remuneração ao acionista estendendo-se até ao próximo ano", afirmaram em relatório a clientes.

Na visão de analistas do BTG Pactual, a redução de capital é um ótimo mecanismo para a empresa melhorar a remuneração dos acionistas. "A Vivo tem 64 bilhões de reais em capital e poderia operar o negócio com muito menos."

Em relatório a clientes, a equipe do banco de investimentos brasileiro estima que a Telefônica Brasil deve levar até três meses e meio para que a redução de capital seja totalmente aprovada e ela possa efetuar o pagamento.