Chefe de produto deixará Microsoft

Por Stephen Nellis

(Reuters) - A Microsoft anunciou nesta segunda-feira a saída de Panos Panay do comando da área de produtos, que passará a ser ocupado por Yusuf Mehdi, atual diretor de esforços de marketing da companhia junto a consumidores.

A Microsoft também afirmou que Pavan Davuluri liderará uma equipe de engenharia de hardware que inclui os esforços da empresa para desenvolver seus próprios chips, de acordo com um email enviado nesta segunda-feira por Rajesh Jha, vice presidente-executivo do grupo de experiências e dispositivos da Microsoft, aos funcionários. A Reuters teve acesso a uma cópia do email.