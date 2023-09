Listagem da Arm prepara terreno para mais aquisições pela SoftBank

Também não há garantia de que as ações da Arm permanecerão em alta, com alguns analistas alertando que as empresas de tecnologia podem estar prestes a passar por uma correção, uma vez que alta de seus preços, alimentada pelo entusiasmo dos investidores com a inteligência artificial, pode ter se esgotado.

"Há sinais de que a tecnologia está ficando cansada e supervalorizada", disse Amir Anvarzadeh, estrategista da Asymmetric Advisors.