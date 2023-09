Arm amplia ganhos após estreia de US$65 bi na Nasdaq

Os analistas esperam maior volatilidade nas negociações das ações da Arm se ela atrair mais interesse de investidores de varejo voltados para inteligência artificial e também devido a um número limitado de ações negociadas publicamente, já que a SoftBank continua a deter cerca de 90% das ações da companhia.

A Arm disse a potenciais investidores em Nova York, quando começou a vender o IPO, que o mercado de computação em nuvem poderia ser uma área de crescimento para a empresa.

Atualmente, a Arm tem apenas 10% de participação no segmento, que deverá crescer a uma taxa anual de 17% até 2025, principalmente devido aos avanços em IA.

"A Arm gera uma receita com margem muito alta, mas grande parte dela é investida em pesquisa e desenvolvimento", disse Michael Ashley Schulman, sócio da Running Point Capital Advisors.

Os analistas disseram que a Arm pode potencialmente aproveitar os frutos da Nvidia, que tem sido a maior beneficiária do boom da IA, já que seus chips precisariam de CPUs com baixo consumo de energia, uma especialidade da Arm.

No fechamento de quinta-feira, a Arm tinha uma relação preço/lucro baseada nos últimos 12 meses de 163, em comparação com 110 da Nvidia, de acordo com dados da LSEG.