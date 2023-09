Apple atualizará iPhone 12 na França após pressão de reguladores na UE

A Autoridade Holandesa para Infraestrutura Digital disse que também está conduzindo sua própria análise, que deve ocorrer em duas semanas, e que está em contato com a Apple, bem como com as autoridades alemãs e francesas. A agência disse ter recebido ligações de consumidores preocupados.

O governo francês deu as boas-vindas à atualização de software da Apple, dizendo que ela será testada rapidamente e deverá permitir a retomada das vendas do modelo relativamente antigo do iPhone 12, lançado em 2020.

"Emitiremos uma atualização de software para os usuários na França para acomodar o protocolo usado pelos órgãos reguladores franceses. Esperamos que o iPhone 12 continue disponível na França", disse a Apple em um comunicado.

(Por Elizabeth Pineau, Tassilo Hummel, Elvira Pollina, Hakan Ersen e Toby Sterling in Amsterdam; reportagem adicional de Dominique Vidalon e Supantha Mukherjee)