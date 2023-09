Apple adia entregas do iPhone 15 Pro Max para novembro em sinal de forte demanda

O período de espera de quatro a cinco semanas para o Pro Max na China também pode acalmar os temores de um impacto financeiro no terceiro maior mercado da Apple em meio à concorrência cada vez mais acentuada da Huawei e as restrições de Pequim ao uso do iPhone por funcionários do governo.

A espera é um pouco menor para o iPhone 15 Pro na China, de duas a três semanas, de acordo com o site da Apple. A empresa disse que pode entregar o iPhone 15 em 22 de setembro, dia em que o telefone estará à venda nas lojas.

No principal mercado, os Estados Unidos, os compradores terão que esperar de seis a sete semanas antes de adquirir o Pro Max, o modelo mais caro da linha de modelos do iPhone 15 lançada na semana passada. No Japão, a espera pelo modelo é de cinco a seis semanas.

Porém, assim como na China, a espera é menor para o modelo Pro, com um período de aguardo de apenas duas a três semanas para adquirir a versão de 128 gigabytes nos EUA e no Japão.

Os modelos iPhone 15 Pro e Pro Max se esgotaram na loja da Apple na plataforma Tmall, do Alibaba, um minuto após o início das vendas, conforme relatado pela mídia local chinesa.

No JD.com, um dos maiores canais de venda da Apple na China, mais de 3,4 milhões de reservas foram feitas no total para os quatro modelos do iPhone 15, antes do início das encomendas na plataforma de comércio eletrônico nesta sexta-feira.