FTX obtém aprovação judicial para vender ativos de criptomoedas

Durante a audiência, Dorsey rejeitou as preocupações levantadas por dois clientes da FTX que disseram que as vendas poderão causar a queda dos preços das criptomoedas e que a empresa pode não ser proprietária de todas as criptomoedas que mantém em suas contas.

A FTX disse em documentos judiciais que está ciente do risco de que seu esforço para liquidar moedas pode afetar os mercados de criptomoedas.

A FTX disse que contratou a empresa norte-americana Galaxy como consultora de investimentos, em parte para gerenciar o risco de que o "vazamento de informações" leve a atividades de venda a descoberto e quedas acentuadas no preço de criptoativos.

Dorsey permitiu que a FTX aumente seu ritmo de liquidação para até 200 milhões de dólares por semana, se ambos os comitês de credores concordarem.

A plataforma disse em um processo judicial na segunda-feira que possui 3,4 bilhões de dólares em criptomoedas, incluindo 1,16 bilhão em solana, 560 milhões em bitcoin e 192 milhões em ether.

A FTX entrou com pedido de falência em novembro de 2022, após alegações de que usou indevidamente depósitos de clientes e perdeu bilhões de dólares.