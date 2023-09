Ex-executivo do Google reconhece busca agressiva por acordos exclusivos para celulares

Barton, que trabalhou no Google de 2004 a 2011, disse que o número de executivos trabalhando para ganhar o status de padrão com as operadoras de telefonia móvel cresceu drasticamente quando ele estava na empresa, reconhecendo o potencial de crescimento dos dispositivos portáteis e das primeiras versões dos smartphones.

O governo argumenta que a influência do Google ajudou a criar monopólios em alguns aspectos da publicidade de pesquisa online. Como a pesquisa é gratuita, o Google ganha dinheiro com publicidade.

O Departamento de Justiça afirma que a unidade da Alphabet pagou 10 bilhões de dólares por ano a empresas como AT&T, Apple e Mozilla para afastar os rivais e manter sua participação no mercado de mecanismos de busca próxima a 90%.

Em acordos de compartilhamento de receita com operadoras de telefonia móvel e fabricantes de smartphones Android, o Google pressionou para que sua pesquisa fosse a padrão e exclusiva. Se o mecanismo de busca da Microsoft, o Bing, fosse o padrão em um telefone Android, disse Barton, os usuários teriam "dificuldade em encontrar ou mudar para o Google".

Barton afirmou em seu perfil no LinkedIn que era responsável por liderar as parcerias do Google com operadoras de telefonia móvel como a Verizon e a AT&T, estimando que os acordos "geram centenas de milhões em receita"

O governo também convocou Antonio Rangel, que leciona neurociência e biologia comportamental no Instituto de Tecnologia da Califórnia, para discutir o poderoso efeito que os padrões têm sobre o comportamento dos consumidores.