Adobe prevê lucro do 4º trimestre acima das estimativas com impulso de IA

A dona do Photoshop espera um lucro ajustado no quarto trimestre entre 4,10 e 4,15 dólares por ação, em comparação com a estimativa média de analistas de 4,06 dólares por papel.

A empresa tem procurado equipar seu software criativo com recursos de IA generativa para atrair mais usuários. Analistas esperam que a tecnologia impulsione o crescimento da receita da Adobe em 2024 e no longo prazo, à medida que é integrada aos seus produtos.

Nos últimos seis meses, a Adobe tem adicionado constantemente novos recursos de IA a seus programas, incluindo a capacidade de gerar imagens a partir de texto, e planeja aumentar os preços de seus produtos a partir de novembro.

Excluindo itens, a Adobe reportou um lucro de 4,09 dólares por ação no trimestre encerrado em 1º de setembro, acima das estimativas dos analistas de 3,98 dólares por ação, de acordo com dados do LSEG.

A receita do trimestre ficou em 4,89 bilhões de dólares, contra estimativas de 4,87 bilhões de dólares.