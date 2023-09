Musk, Zuckerberg e Gates vão discutir IA em fórum com senadores dos EUA

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - O principal democrata do Senado dos Estados Unidos convidou líderes do setor de tecnologia do país, incluindo os presidentes da Tesla, Elon Musk; da Meta, Mark Zuckerberg; e da Alphabet, Sundar Pichai; para um fórum a portas fechadas nesta quarta-feira sobre como o Congresso do país deve definir salvaguardas para a inteligência artificial.

"Para o Congresso, legislar sobre inteligência artificial é nos envolvermos em um dos assuntos mais complexos e importantes que o Congresso já enfrentou", disse o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, na terça-feira.