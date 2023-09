ARM deve obter avaliação de pelo menos US$54,5 bi em IPO, diz fonte

A ARM pode fixar o preço do IPO acima da faixa indicativa e decidirá por quanto venderá suas ações nesta quarta-feira, disseram essa fonte e uma segunda pessoa com conhecimento do assunto. As ações estão devem ter sua negociação iniciada em Nova York na quinta-feira.

O preço conservador do IPO de aproximadamente 5 bilhões de dólares aumenta as chances de que as ações sejam negociadas em alta na estreia na quinta-feira, acrescentaram as fontes.

ARM e SoftBank não comentaram o assunto.

O valor que a ARM tem buscado até agora representa uma redução em relação aos 64 bilhões de dólares de avaliação da companhia quando a SoftBank adquiriu no mês passado a participação de 25% que ainda não possuía na empresa.

No entanto, mesmo com essa avaliação mais baixa, a SoftBank se sairá melhor com o IPO do que a tentativa de venda da ARM para a Nvidia por 40 bilhões de dólares, negócio que foi abandonado no ano passado em meio à oposição de órgãos de defesas da concorrência. A SoftBank fechou o capital da ARM em 2016 por 32 bilhões de dólares.

(Reportagem de Echo Wang em Nova York; Reportagem adicional de Svea Herbst-Bayliss em Nova York)