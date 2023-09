Apple contesta acusações da França sobre radiação no iPhone 12

Por Mathieu Rosemain e Silvia Aloisi

PARIS (Reuters) - A Apple disse nesta quarta-feira que o iPhone 12 foi certificado por várias agências internacionais como compatível com os padrões globais de radiação, depois que um órgão de fiscalização francês ordenou que a empresa parasse de vender o aparelho, alegando violação dos limites europeus de exposição.

O órgão de vigilância de radiação ANFR disse à Apple na terça-feira para interromper as vendas do iPhone 12 na França após testes que, segundo ele, mostraram que a Taxa de Absorção Específica (SAR) do telefone - uma medida de energia de radiofrequência emitida por um aparelho e absorvida pelo corpo - era mais alta do que o permitido legalmente.