Lançamento do iPhone 15 é ofuscado por problemas na China

A maior dúvida do dia será se a Apple reservará esses recursos para um novo dispositivo de ponta e fará atualizações menores nos modelos mais baratos.

"Assim como vimos pessoas que não são ultra-atletas comprarem o Apple Watch Ultra, veremos um monte de pessoas comprando esse aparelho mesmo que não sejam entusiastas de câmeras ou fotografia, só porque gostam do que há de melhor e mais moderno", disse Ben Bajarin, presidente-executivo e principal analista da Creative Strategies. "Isso, por si só, cria o burburinho, o ímpeto e o fascínio pelo topo de linha."

O mercado também espera que a Apple aumente o preço médio por telefone vendido para aumentar sua receita, mas a questão é se a empresa fará isso elevando os preços de modo geral ou apenas nas versões premium. O mercado global de smartphones caiu de 294,5 milhões para 268 milhões de unidades no segundo trimestre, mas as vendas da Apple foram as que menos caíram entre os principais fabricantes, passando de 46,5 milhões para 45,3 milhões de aparelhos, de acordo com dados da Counterpoint Research.

"A verdade é que estamos em um mercado de smartphones muito fraco", disse Bob O'Donnell, chefe da TECHnalysis Research.

O'Donnell disse que também estará atento a qualquer indício sobre os planos da Apple com o que é conhecido como inteligência artificial generativa, a tendência tecnológica por trás de aplicativos como o ChatGPT, da OpenAI, e as tecnologias de assistente digital da Microsoft para o pacote de software Office.

Os analistas têm repetidamente questionado a Apple sobre seus planos para essa tecnologia, mas a empresa deu poucas dicas até agora, além dos comentários do presidente-executivo, Tim Cook, em julho, de que o trabalho secreto da empresa sobre a tecnologia está aumentando seus gastos com pesquisa.