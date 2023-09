Inteligência artificial gera esforço suprapartidário nos EUA para proibir anúncios enganosos nas eleições

Os democratas Amy Klobuchar, presidente do Comitê de Regras e Administração do Senado, e Chris Coons, que lidera o subcomitê de propriedade intelectual do Comitê Judiciário da Casa, ao lado dos republicanos Josh Hawley, do subcomitê de privacidade do Comitê Judiciário, e Susan Collins, vice-presidente do Comitê de Apropriações, pediram medidas em um comunicado conjunto.

“Este projeto de lei... proibiria a distribuição de áudio, imagens ou vídeos materialmente enganosos gerados por IA relacionados a candidatos federais em anúncios políticos ou em determinados anúncios temáticos para influenciar uma eleição federal ou arrecadação de verbas”, afirma o comunicado.

(Reportagem de Costas Pitas)