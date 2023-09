Hyundai e Kia pedem que tribunal dos EUA rejeite ações judiciais por roubos inspirados no TikTok

As empresas, controladas pelo mesmo conglomerado, disseram em um processo judicial que não devem ser responsabilizadas por roubos "resultantes de um fenômeno criminoso de mídia social sem precedentes".

Elas acrescentaram que as "políticas frouxas de policiamento" das cidades e "tomada de decisões orçamentárias que desviaram os recursos de segurança pública da prevenção e interrupção do roubo de automóveis e da condução imprudente" foram mais relevantes do que o fato de a Hyundai ou a Kia não terem equipado os veículos com equipamentos antifurto.

Vídeos no TikTok e em outras redes sociais que mostram como roubar carros da Kia e da Hyundai sem chave de ignição e dispositivos antifurto se espalharam pelos EUA.

O fenômeno levou a roubos de carros que resultaram em pelo menos 14 acidentes registrados e oito mortes em veículos das montadoras sul-coreanas, informou a Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário (NHTSA) em fevereiro.

Os dispositivos antifurto eram padrão em 96% dos veículos dos Estados Unidos em 2015, mas eram padrão em apenas 26% dos veículos Hyundai e Kia do ano/modelo 2015, de acordo com o Instituto de Seguros para Segurança nas Estradas (IIHS). As montadoras observaram que a NHTSA não exige os dispositivos, ao contrário de alguns outros países.

Os veículos Kia e Hyundai representam uma grande parcela dos carros roubados em muitas cidades norte-americanas, de acordo com dados da polícia e de autoridades estaduais. Muitos veículos das empresas não têm imobilizadores eletrônicos, que impedem arrombamentos e a ignição.