Tesla dispara após "overweight" do Morgan Stanley com perspectiva sobre supercomputador

O Dojo pode abrir novos mercados que "vão muito além da venda de veículos a um preço fixo", disseram os analistas do Morgan Stanley liderados por Adam Jonas, em um relatório no domingo.

"Se o Dojo pode ajudar a fazer com que os carros 'vejam' e 'reajam', que outros mercados poderiam se abrir? Pense em qualquer dispositivo de ponta com uma câmera que tome decisões em tempo real com base em seu campo visual", afirmaram.

O Morgan Stanley também elevou o seu preço-alvo para as ações da Tesla de 250 para 400 dólares - a mais alta entre as corretoras de Wall Street, de acordo com os dados da LSEG, o que, segundo a estimativa, daria à montadora um valor de mercado de cerca de 1,39 trilhão de dólares.

No fechamento de sexta-feira, quando as ações encerraram a 248,50 dólares, o valor de mercado da montadora era de cerca de 789 bilhões de dólares. Os papéis mais do que dobraram de valor neste ano contra uma alta de apenas 16% do S&P 500.

Nesta segunda-feira, por volta de 15h05, as ações da Tesla saltavam 9,68%, a 272,55 dólares, a caminho da maior alta percentual diária desde o final de janeiro.

Os analistas também estabeleceram a ação como sua preferida, substituindo os papéis da Ferrari listados nos EUA.