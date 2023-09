Rivais do Google participam de processo antitruste nos EUA

Por Diane Bartz

WASHINGTON (Reuters) - O DuckDuckGo, que há muito tempo reclama que as táticas do Google tornaram muito difícil fazer com que as pessoas usem seu mecanismo de busca em um telefone celular, será um dos muitos rivais do gigante das buscas online de olho em um julgamento antitruste único em uma geração, previsto para começar na terça-feira.

Os Estados Unidos argumentarão que o Google não cumpriu as regras em seus esforços para dominar as buscas online em um julgamento visto como uma batalha pelo cerne da internet.