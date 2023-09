Qualcomm assina novo acordo com Apple para fornecer chips 5G até 2026

Esse acordo de fornecimento de chips termina este ano, o que significa que os iPhones que a Apple deve anunciar na terça-feira serão o último lançamento sob esse atual acordo.

Sob o plano anunciado nesta segunda-feira, a Qualcomm disse que fornecerá chips para telefones da Apple que serão lançados a cada ano até 2026. A Qualcomm não revelou o valor do negócio, dizendo apenas que os termos são "similares" ao acordo anterior.

A Qualcomm também disse que um acordo de licenciamento de patentes que assinou com a Apple em 2019 permanece em vigor. Esse acordo expira em 2025, mas as empresas têm a opção de estendê-lo por dois anos.

A Apple está trabalhando em sua própria tecnologia de modem e gastou 1 bilhão de dólares para comprar a unidade de modem da Intel em 2019. A Apple não disse com que rapidez planeja aumentar o uso de seus próprios chips.

A Qualcomm disse na semana passada que suas projeções financeiras presumem que apenas um quinto dos iPhones usará seus chips até 2026. No entanto, a empresa fez uma projeção semelhante sobre seus negócios com a Apple em 2021 que se revelou excessivamente conservadora, com os modelos do iPhone 14, lançados no ano passado, todos usando modems da Qualcomm.