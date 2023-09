Projeção de receita da Oracle fica abaixo do esperado

(Reuters) - A Oracle projetou nesta segunda-feira receita para o atual trimestre menor do que previam analistas em Wall Street, e divulgou números pouco abaixo do esperado para o trimestre encerrado em agosto, com menor demanda por serviços de nuvem devido a um panorama econômico incerto.

As ações da Oracle caíam 9% nas negociações pós-mercado.

Após um aumento nos gastos com nuvem durante a pandemia, companhias estão repensando seus planos de digitalização, o que prejudicou a Oracle, que tenta ganhar terreno em um segmento dominado por concorrentes maiores, como Amazon Web Services e Microsoft.