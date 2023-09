Meta desenvolve sistema de IA mais poderoso, diz jornal

O sistema planejado, cujos detalhes ainda podem mudar, poderá ajudar outras empresas a criarem serviços que produzam textos sofisticados, análises e outros resultados.

A empresa espera começar a treinar o novo sistema de IA de linguagem ampla, no início de 2024, acrescentou o jornal.

A Meta não comentou o assunto.

Desde o lançamento do ChatGPT, da OpenAI, no final do ano passado, as empresas e os negócios têm se voltado para o nascente mercado de IA generativa para obter novos recursos e refinar processos de negócios.

(Por Nilutpal Timsina)