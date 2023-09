Ações da Alibaba caem após ex-CEO abandonar unidade de nuvem antes de IPO

Por Josh Ye e Donny Kwok e Yelin Mo

HONG KONG (Reuters) - As ações do Alibaba perderam mais de 4% em Hong Kong, nesta segunda-feira, depois que o ex-presidente-executivo do grupo Daniel Zhang pediu demissão apenas dois meses após concentrar seu foco na computação em nuvem, aumentando a preocupação com o plano de cisão da unidade e a possibilidade de discórdia na cúpula da empresa.

O novo presidente-executivo do grupo, Eddie Wu, se tornará simultaneamente presidente-executivo interino e presidente do Conselho uma unidade que está lutando contra o fraco crescimento das vendas antes de uma oferta pública inicial (IPO) programada para o próximo ano.