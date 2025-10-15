Essa erva simples e popular pode combater o mau cheiro na sua geladeira

Segundo Kathy Cohoon, diretora da franquia Two Maids & A Mop, a limpeza frequente é essencial para evitar o mau odor no eletrodoméstico. "Para manter odores, respingos e germes sob controle, limpe a geladeira semanalmente e fique de olho em produtos estragados, sobras esquecidas e produtos vencidos", afirmou Cohoon ao site Martha Stewart.

Falta de manutenção e problemas estruturais também devem ser investigados. Dreno entupido com resto de água, borracha com má vedação e até a falta de ventilação geram mofo e acúmulo de odores ruins.

Hortelã tira o mau cheiro da geladeira?

Com folhas verdes e pontudas, o hortelã tem um aroma forte e refrescante. O cheiro é mentolado e intenso, por isso é matéria-prima de cosméticos, de sachês, travesseiros e de outros produtos.

Por ser tão marcante, a erva pode ser utilizada para tirar o mau cheiro da geladeira. Para isso, basta deixar a planta em um recipiente aberto nas prateleiras e nichos do aparelho. Para manter a eficiência, troque a cada uma ou duas semanas.

Recipiente com folhas de hortelã Imagem: Cozinha por aí/UOL

Outra alternativa é usar sachês de chá de hortelã. Além disso, você pode ferver as folhas de hortelã e fazer um chá para limpar a parte interna da geladeira. Também vale misturar com vinagre ou com bicarbonato de sódio.