Site que vendia dados de brasileiros era hospedado com domínio da Suécia

A Justiça mandou bloquear um site hospedado em um domínio na Suécia que divulgava e vendia informações pessoais de brasileiros sem autorização.

O que aconteceu

O site "Tudo Sobre Todos" violou a Contituição Federal, o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados, segundo a Justiça. A decisão foi tomada pela 1ª Vara Federal do Rio Grande do Norte após pedido do Ministério Público Federal.

Site divulga e vende informações como CPF, endereço, data de nascimento e até nomes de vizinhos. Em alguns cliques, a plataforma faz uma varredura ampla de dados pessoais presentes na internet e as divulga mediante pagamentos.