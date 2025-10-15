TILTUOL
Aplicativo da 99 fica fora do ar na manhã de hoje

Do UOL, em São Paulo
Aplicativo da 99, em imagem de divulgação
Aplicativo da 99, em imagem de divulgação Imagem: Divulgação

O aplicativo da 99 apresenta instabilidades na manhã de hoje.

O que aconteceu

Problemas começaram pouco antes das 7h30, segundo a plataforma Downdetector. Até as 8h30, mais de cinco mil pessoas tinham relatado instabilidade no aplicativo.

A instabilidade acontece na aba de corridas, de comida e até mesmo na aba de dinheiro do app. A equipe do UOL tentou usar as três plataformas - todas dentro do mesmo aplicativo - por volta das 10h e não teve sucesso.

Print feito às 8h57 mostra problemas no aplicativo da 99
Print feito às 8h57 mostra problemas no aplicativo da 99 Imagem: UOL

Aplicativo teve "interrupção inesperada", afirma companhia, sem detalhar o que causou o problema. Em nota enviada ao UOL, a 99 afirmou que "alguns dos usuários estão enfrentando dificuldades para acessar os serviços".

Empresa não deu previsão para solução do problema, mas disse que o serviço está sendo "gradualmente restabelecido". "Nossas equipes técnicas estão trabalhando com urgência para resolver o problema", afirmou a 99, que pediu desculpas pelo ocorrido.

