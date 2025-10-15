Aplicativo da 99 fica fora do ar na manhã de hoje

O aplicativo da 99 apresenta instabilidades na manhã de hoje.

O que aconteceu

Problemas começaram pouco antes das 7h30, segundo a plataforma Downdetector. Até as 8h30, mais de cinco mil pessoas tinham relatado instabilidade no aplicativo.

A instabilidade acontece na aba de corridas, de comida e até mesmo na aba de dinheiro do app. A equipe do UOL tentou usar as três plataformas - todas dentro do mesmo aplicativo - por volta das 10h e não teve sucesso.